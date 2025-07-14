قرار وزاري بشأن استبدال اسم فرع توثيق جهاز مدينة القاهرة الجديدة.. تفاصيل

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 3838 لسنة 2025، باستبدال اسم فرع توثيق جهاز مدينة القاهرة الجديدة باسم فرع توثيق نادي القاهرة الجديدة.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1964: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947: وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 بشان إنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بنادي القاهرة الجديدة باسم مأمورية الشهري العقاري والتوثيق بالقاهرة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقرها داخل نادي القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 9090 لسنة 2019 بشأن المادة الرابعة منه والتي تتضمن تعديل القرار رقم 21 لسنة 2014 بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بنادى القاهرة الجديدة باسم مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ليصبح فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/6/2025.

ونصت المادة الأولى على أنه يستبدل اسم «فرع توثيق جهاز مدينة القاهرة الجديدة » باسم «فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة المنشأ بموجب قرار المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 9090 لسنة 2019، وينقل مقره بداخل جهاز مدينة القاهرة الجديدة الدور B1 مبنى جهاز مدينة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - محافظة القاهرة بذات الاختصاص المكاني والنوعي، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.