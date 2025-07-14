تأجيل أولى جلسات محاكمة يحيى موسى وآخرين في قضية الحراك الثوري

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة يحيى موسى و24 متهما آخرين لإنضمامهم لتنظيم " الحراك الثوري" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش في القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية لجلسة 15 سبتمبر.

محاكمة المتهمين في قضية الحراك الثوري

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجهت النيابة العامة اتهامات تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامه ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الاداري لجماعة الاخوان بتنظيم " الحراك الثوري المسلح " لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الاجرامية.