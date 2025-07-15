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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد ساعات.. دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

نوال الدجوي
نوال الدجوي
إسلام دياب

تنظر محكمة مدني الجيزة، اليوم الثلاثاء دعوى طلب حفيدة الدكتورة نوال الدجوي بنقل ملكية أسهم المتوفي أحمد الدجوي بـ شركة دار التربية داخل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، بعد أن تم إعادة الدعوى للنيابة لإدخال باقي ورثته، وتصحيح الشكل.

دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

كانت قد تقدمت حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، ببلاغ ضد الدكتور أحمد شريف الدجوي المتوفى منذ أيام، طالبت بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بـ شركة دار التربية داخل الجامعة لها، إذ ادعت أنها اشترتها بوجب توكيل من الدكتورة نوال الدجوي.

وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ«سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي»، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها.

وفي هذا التقرير نوضح القصة الكاملة للواقعة والتي شملت وقائع السرقة والوفاة لحفيد الشاكية والصراع بين الأحفاد والتصالح بينهم وصولا لتبرأة الأحفاد والتنازل عن الشكوى.

نوال الدجوي حفيدة نوال الدجوي أحمد الدجوي شركة دار التربية جامعة أكتوبر

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