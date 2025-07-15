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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب منتخب الشباب السابق: ميدو عرف حكايتي وقرر تعييني في الأكاديمية الخاصة به

حراس المرمى
حراس المرمى
رباب الهواري

أكد محمد صبحي لاعب إنبي ومنتخب مصر للشباب السابق، أنه كان ينتظر كثيرًا من ناديه (إنبي) الذي تربى بين جدرانه، والذي لم يتواصل معه مسئولي النادي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع أيمن الشريعي رئيس النادي الحالي، رغم امتلاكه رقم هاتفه.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كنت مقصر في حياتي، وقربت من ربنا وأصبحت أصلي في المسجد باستمرار، وكنت أنتظر أن يتحدث معي أبوتريكة أيضًا، لكن ذلك لم يحدث، ولعبت بجواره مع المنتخب الاوليمبي في اولمبياد لندن.

وأضاف: أنفق على شقيقاتي وهم (بنتين)، وبالتأكيد مبلغ الـ150 جنيه يوميا لا يكفي.. اتمنى أن احظى بمساعدة

وأكمل: ابتعادي عن كرة القدم كان أمرًا صعبًا، وأتمنى أن يساعدني المسئولين، ومنذ يومين تحدث معي (أحمد نادر) وهو شخص قريب من أحمد حسام ميدو لتولي أحد الاكاديميات، وأشكره كثيرا على التفكير في وجودي، وهو يريد عودتي للصورة، وفوجئت بالمكالمة.

وتابع: كنت موجود اليوم في التدريبات بأكاديمية ميدو، وأشكره كثيرًا لأنه مساعدتي، وإعادتي للعمل في مجال كرة القدم من جديد.

وأشار إلى أنه يتمنى الدعم المعنوي من زملائه السابقين خصوصا محمد صلاح، مؤكدا أنه يقدره كثيرا ويتمنى له التوفيق، مضيفا: كل ما أريده الاستمرار في العمل في مجال التدريب، وأن أحصل على دورات تدريبية، والذي تعهد لي بأنه سيقوم بمنحي تلك الدورات على نفقته، وأشكره كثيرا.

وأتم: أشكر كل من ساعدني الفترة الأخيرة، وبعض الأشخاص ساندوني كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.. والحمد لله على كل شئ، وأثق في كرم الله كثيرًا.

محمد صبحي محمد صلاح اخبار الرياضة دورى نايل اخبار الدورى

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