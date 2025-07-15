محافظ القليوبية: تكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، توجيهات مشددة بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

يأتي هذا في إطار فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 26 الجارية، والتي تستمر حتى الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ، الرامية إلى استرداد الأراضي المتعدى عليها والحفاظ علي الرقعة الزراعية .

أكد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق المتكامل بين كافة الجهات المعنية والأمنية لضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية من أي تعديات مخالفة.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة التنسيق التام والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية، جهات الولاية، ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى

وأكد على أهمية الرصد الفوري لأي مخالفات أو تعديات في المهد، وإزالتها على الفور تحقيقاً للصالح العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.