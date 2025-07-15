تعليم الوادي الجديد تستكمل البرنامج التدريبي لصقل مهارات الطلاب فى اللغة الإنجليزية

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إيفاد فريق عمل من اللغة الإنجليزية ذوى الخبرات والمختصين لدعم طلاب قرى الأربعين والمشاركة فى تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يهدف لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لديهم، تأكيدًا على دعم القطاع الكامل لجميع الطلاب وتقديم أفضل خدمة تعليمية لهم فى جميع أرجاء المحافظة و الحرص على دعم المستوى الدراسي والتحصيلي للطلاب بالقرى البعيدة المترامية الأطراف.

وشدد وكيل تعليم المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم للتلاميذ وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والجد والاجتهاد ، موجهًا بالعمل على تحسين مهارات الطلاب دون المستوى من أجل منظومة تعليمية متميزة على أرض المحافظة.