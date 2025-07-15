هندرسون يعود إلى البريميرليج من بوابة برينتفورد بعد تجربة قصيرة في هولندا

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي رسميًا عن تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون، قادمًا من نادي آياكس الهولندي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وأكد النادي في بيان رسمي أن التعاقد مع هندرسون جاء بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع آياكس، ليعود قائد ليفربول السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمين من الرحيل عنه.

ويُعد انتقال هندرسون إلى برينتفورد محطة جديدة في مسيرة لاعب وسط المنتخب الإنجليزي السابق، الذي بدأ نجوميته في ليفربول حيث قضى 12 موسمًا حافلة بالإنجازات توج خلالها بجميع الألقاب الممكنة، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم للأندية

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)

ويأمل نادي برينتفورد أن يُضيف هندرسون بخبرته الكبيرة قيمة فنية وقيادية لوسط ميدانه، خاصة مع تطلعات الفريق لتقديم موسم قوي بعد الاستقرار الذي حققه تحت قيادة المدرب توماس فرانك.

الجدير بالذكر أن هندرسون، الذي غادر ليفربول في صيف 2023، خاض فترة قصيرة أولًا مع نادي الاتفاق السعودي، قبل أن ينتقل إلى آياكس الهولندي في شتاء 2024، ثم يفسخ تعاقده معهم في نهاية الموسم، ليختار العودة إلى موطنه عبر بوابة برينتفورد.