شنايدر إلكتريك تحقق أعلى مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي عالميًا

حصدت شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم لعام 2025" من قبل مجلة TIME بالتعاون مع منصة Statista، وذلك للعام الثاني على التوالي، ضمن قائمة تضم 500 شركة من أكثر المؤسسات التزامًا بالاستدامة على مستوى العالم.

يعكس هذا الإنجاز التزام شنايدر إلكتريك المستمر نحو تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال دعم شركائها وعملائها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتسير الشركة بخطى ثابتة نحو أهدافها الطموحة، والتي تشمل خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وذلك وفقًا لمبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) وبرنامج شنايدر للاستدامة 2021-2025 (SSI)، الذي يمثل خارطة طريق لتحقيق تقدم ملموس في الاستدامة، ليس فقط داخل الشركة بل يمتد أثره إلى الشركاء والعملاء والمجتمعات المحلية.

وفي تعليقه على الجائزة، قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك: "فخورون بحصولنا على لقب أكثر شركة مستدامة في العالم للعام الثاني على التوالي. بصفتنا شركة تكنولوجية، فإن هدفنا هو أن نكون الشريك الموثوق به في تحقيق الكفاءة وتعزيز جهود الاستدامة. تُعد الاستدامة جوهر أعمالنا، ونحرص على إشراك كامل منظومتنا في كل ما نقوم به. كما نؤمن أن مهمتنا تضعنا في قلب الحلول، وتمنحنا ثقافتنا المؤسسية ميزة تنافسية حقيقية، بما يضمن مساهمة جميع عناصر عملياتنا وسلسلة القيمة في خلق تأثير إيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة".

يعتمد التصنيف على تقييم 5,700 شركة استنادًا إلى 20 مؤشر أداء رئيسي، ويتم اختيار الشركات وفقًا لمجموعة من المعايير مثل انبعاثات النطاق 1 و2، وكفاءة استهلاك الطاقة، ونسبة استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب التزامات وتقييمات خارجية تتعلق بالاستدامة، وشفافية التقارير المؤسسية، ومؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي.

كما تم اختيار شنايدر إلكتريك كأكثر الشركات استدامة في العالم لعام 2025 من قبل مؤسسة Corporate Knights، لتصبح بذلك الشركة الوحيدة التي تتصدر قائمتها العالمية لأفضل 100 شركة مرتين، فضلًا عن اختيارها كأكثر الشركات استدامة في أوروبا وفرنسا، ما يعزز مكانتها كمثال عالمي في مجال القيادة البيئية والاستدامة.