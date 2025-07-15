هبوط أرضي في المنوفية .. وكردون أمني لبدء الإصلاح

شهدت مدينة تلا في محافظة المنوفية، هبوطا أرضيا بطريق البر الشرقى بتلا.

وانتقل وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة تلا إلى موقع الهبوط لبدء عملية الإصلاح.

كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بحدوث هبوط أرضي وعلى الفور توجه رئيس المركز للموقع وانتقلت الأجهزة المعنية بالمنطقة ومسئولي شركة الصرف الصحي للقيام بأعمال إصلاح ووضع كردون حماية حول المكان لحين الإصلاح الهبوط الناتج بالقرب من بئر صرف صحى بتلا طريق البر الشرقى .

وجاري عمل التعديلات المرورية اللازمة للتمكين من الإصلاحات اللازمة بما لا يؤثر على حركة السيارات وتشغيل مؤقت للشارع لحين الإنتهاء من الإصلاح وتم إتخاذ الاجراءات التأمينية حول الهبوط دون إعاقة للحركة المرورية مع تواجد الأجهزة المعنية بالمنطقة .