الأنبا عمانوئيل يترأس القداس الإلهي برعية القديس يوسف بالغردقة

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، برعية القديس يوسف بالغردقة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي الكهنوتي للقمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة، ووكيل المطرانية بالبحر الأحمر، والذي يتزامن أيضًا مع اليوبيل الفضي لتأسيس الرعية بالغردقة، بحضور راهبات قلب يسوع المصريات.

وفي كلمة العظة تأمل الأب المطران في إنجيل القديس لوقا (١٠ : ١-٢٠)، حيث تحدث راعي الإيبارشية عن طبيعة الرسالة، وشروطها، وأهدافها التي تتلخص في البشارة بالملكوت، وأن فرح المرسل الحقيقي أنه يبشر بالملكوت، وهو بذاته مدعو له.

وفي الختام هنأ صاحب النيافة القمص يؤانس باليوبيل الفضي الكهنوتي، متمنيًا له مواصلة مسيرة الخدمة، والعطاء في حقل الرب، كما هنأ كذلك شعب الرعية باليوبيل الفضي على تأسيسها، متمنيًا كل ازدهار ونمو.

وقدم الأنبا عمانوئيل كل العرفان بالجميل البنوي لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا يؤانس زكريا الذي على يديه تمت السيامة الكهنوتية للقمص يؤانس، وتأسيس الرعية وكذلك عبر نيافته عن كل الشكر والتقدير لراهبات قلب يسوع المصريات، الذين احتضنوا، ورافقوا الرعية منذ نشأتها، وحتى يومنا هذا.

واختتم الحفل بلقاء أبوي مع أبناء الرعية.