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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يُدشّن حملة 100 يوم صحة من مركز ميت عقبة بالعجوزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم الثلاثاء بتدشين فعاليات الحملة الرئاسية “100 يوم صحة” من مركز صحة الأسرة بميت عقبة بحي العجوزة بهدف تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدّمة للمواطنين بمختلف الإدارات الصحية في نطاق المحافظة بالتزامن مع انطلاق الحملة في جميع محافظات الجمهورية . 

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي استكمالًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وتستهدف دعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض مع تكثيف تقديم الخدمات الصحية بجميع الوحدات والمراكز الصحية خلال فترة الحملة الممتدة لـ100 يوم.
حرص المحافظ على تفقد العيادات المتنقلة المشاركة في الحملة واطمأن على مستوى التجهيزات والخدمات المجانية المقدّمة من خلالها والتي تشمل عددًا من التخصصات الطبية، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لضمان استيعاب المواطنين المترددين على مواقع تقديم الخدمة.


واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أهداف وخطة عمل الحملة، داعيًا المواطنين إلى التوجّه إلى أقرب وحدة صحية أو نقطة تمركز للفرق المتحركة للاستفادة من الخدمات المجانية، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في تحسين الصحة العامة.


وأشار إلى أن الحملة تستهدف إيصال الخدمات الصحية المتطورة إلى كافة قطاعات المحافظة من خلال باقة متكاملة من الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، إلى جانب صرف العلاج المجاني، مع التركيز على التوعية الصحية وتعزيز الوقاية، وذلك عبر فرق طبية ثابتة ومتحركة وعيادات متنقلة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن الحملة تتضمن عددًا من المبادرات الرئاسية التي تقدَّم من خلال المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة عبر 292 فرقة طبية، بينها 210 فرق ثابتة في المنشآت الصحية و82 فرقة متحركة تجوب النوادي والهيئات والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الأولية والطب الوقائي.


وأضافت أن الحملة تشمل، إلى جانب الكشف الطبي تقديم خدمات دعم صحة المرأة، متابعة صحة الأم والطفل، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، التوعية بالتغذية السليمة، الدعم النفسي، والفحص المبكر لمشكلات السمع .

محافظ الجيزة الحملة الرئاسية 100 يوم صحة 100 يوم صحة مركز صحة الأسرة بميت عقبة حي العجوزة تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية

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