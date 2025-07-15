تراث العقاد في مجلة الرسالة.. هيئة الكتاب توثق مقالات غير منشورة للأديب الكبير

أصدرت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتابًا جديدًا بعنوان "من تراث العقاد في مجلة الرسالة"، من تحقيق وتقديم الدكتور محمد فتحي فرج، وجاء الإصدار في جزأين، موثقًا عددًا من فصول ومقالات المفكر والأديب الكبير عباس محمود العقاد التي لم يسبق لها أن نُشرت في كتاب.

يستعرض الكتاب جانبًا مهمًا من الإنتاج الأدبي والسياسي للعقاد (1889 – 1964)، أحد أبرز أعلام الفكر العربي في القرن العشرين، والذي خلّف أكثر من ستة آلاف مقال وفصل أدبي وسياسي واجتماعي، فضلًا عن أحاديثه الإذاعية والصحفية، ومقدماته للكتب والدواوين التي كتبها لكبار الأدباء، ومنهم جماعة الديوان.

ويركز الإصدار على مقالات العقاد في مجلة الرسالة، التي أسسها الأديب أحمد حسن الزيات عام 1933، واعتُبرت من أبرز المنابر الثقافية في العالم العربي حتى توقفها عام 1953، وقد بدأ العقاد الكتابة فيها منذ عددها الثاني، ليصبح لاحقًا أحد أعمدتها الرئيسية، وتنوعت مقالاته فيها بين النقد الأدبي والتأملات الفكرية والمواقف السياسية، وامتازت بالتلقائية والصدق والعمق المعرفي.

ويشير الدكتور محمد فتحي فرج في مقدمته إلى أن هذا الإصدار يأتي ردًّا على محاولات سابقة لجمع تراث العقاد بشكل غير علمي أو مخالف لقواعد التوثيق، حيث أُدرجت مقالات سبق نشرها ضمن كتب زُعم أنها "غير منشورة"، مما أسهم في تشويه تراث العقاد وتضليل الباحثين والدارسين.

كما يكشف الكتاب عن أسباب توقف العقاد عن الكتابة في "الرسالة"، والتي تعود إلى خلاف مع سكرتير التحرير عباس خضر، وهي واقعة سلطت الضوء على الكواليس الأدبية والصراعات الشخصية التي شهدتها تلك المرحلة.

ويُعد هذا العمل إضافة مهمة للمكتبة العربية، ومرجعًا موثقًا لتاريخ واحد من أعظم مفكري مصر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى استعادة النماذج الجادة في الفكر والثقافة، وتوثيقها بصورة علمية تحفظ لها مكانتها وتاريخها.