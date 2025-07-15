قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: 93 شهيدا و278 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة
غارة إسرائيلية تستهدف وسط السويداء في سوريا
مسئولة أممية: حياة مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص الغذاء
اجتماعات مكثفة بالقاهرة بين مفاوضين من قطر إسرائيل حول أزمة غزة
سوريا تُغلق السويداء.. إعلان حظر تجول حتى إشعار آخر والقوات تتجه للمدينة
اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة
قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل
رسمياً .. تطوير مناهج الدين وتعديل فتراتها الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية
التعليم: المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات “برة المجموع” العام الدراسي القادم
12 شهيدا.. مجـ.ـزرة إسرائيلية جديدة في لبنان
وسام أبو علي يطالب الأهلي بقبول عرض كولومبوس كرو الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تراث العقاد في مجلة الرسالة.. هيئة الكتاب توثق مقالات غير منشورة للأديب الكبير

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتابًا جديدًا بعنوان "من تراث العقاد في مجلة الرسالة"، من تحقيق وتقديم الدكتور محمد فتحي فرج، وجاء الإصدار في جزأين، موثقًا عددًا من فصول ومقالات المفكر والأديب الكبير عباس محمود العقاد التي لم يسبق لها أن نُشرت في كتاب.

يستعرض الكتاب جانبًا مهمًا من الإنتاج الأدبي والسياسي للعقاد (1889 – 1964)، أحد أبرز أعلام الفكر العربي في القرن العشرين، والذي خلّف أكثر من ستة آلاف مقال وفصل أدبي وسياسي واجتماعي، فضلًا عن أحاديثه الإذاعية والصحفية، ومقدماته للكتب والدواوين التي كتبها لكبار الأدباء، ومنهم جماعة الديوان.

ويركز الإصدار على مقالات العقاد في مجلة الرسالة، التي أسسها الأديب أحمد حسن الزيات عام 1933، واعتُبرت من أبرز المنابر الثقافية في العالم العربي حتى توقفها عام 1953، وقد بدأ العقاد الكتابة فيها منذ عددها الثاني، ليصبح لاحقًا أحد أعمدتها الرئيسية، وتنوعت مقالاته فيها بين النقد الأدبي والتأملات الفكرية والمواقف السياسية، وامتازت بالتلقائية والصدق والعمق المعرفي.

ويشير الدكتور محمد فتحي فرج في مقدمته إلى أن هذا الإصدار يأتي ردًّا على محاولات سابقة لجمع تراث العقاد بشكل غير علمي أو مخالف لقواعد التوثيق، حيث أُدرجت مقالات سبق نشرها ضمن كتب زُعم أنها "غير منشورة"، مما أسهم في تشويه تراث العقاد وتضليل الباحثين والدارسين.

كما يكشف الكتاب عن أسباب توقف العقاد عن الكتابة في "الرسالة"، والتي تعود إلى خلاف مع سكرتير التحرير عباس خضر، وهي واقعة سلطت الضوء على الكواليس الأدبية والصراعات الشخصية التي شهدتها تلك المرحلة.

ويُعد هذا العمل إضافة مهمة للمكتبة العربية، ومرجعًا موثقًا لتاريخ واحد من أعظم مفكري مصر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى استعادة النماذج الجادة في الفكر والثقافة، وتوثيقها بصورة علمية تحفظ لها مكانتها وتاريخها.

وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين من تراث العقاد في مجلة الرسالة محمد فتحي فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

ترشيحاتنا

الأنبا أكليمندس

بتكليف من البابا .. الأنبا أكليمندس يشارك الاحتفال بالعيد القومي لفرنسا | صور

رئيس العربية للتصنيع يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع مستلزمات جراحة العظام

رئيس العربية للتصنيع يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع مستلزمات جراحة العظام

اضافة المواليد على بطاقة التموين

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 أونلاين .. مين يستحق؟

بالصور

لدايت صحى.. عصير الأفوكادو والموز واللوز

عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..

فوائد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا

فوائد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا
فوائد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا
فوائد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم احتباس البول في الدم.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

فيديو

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد