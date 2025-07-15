إعلامي عن أزمة مصطفى يونس مع الأهلي: خلاف شخصي مع الخطيب

علق الاعلامي محمد فاروق على أزمه مصطفي يونس مع النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فاروق:من وجهة نظري الشخصية ما يحدث من الكابتن مصطفي يونس ومجلس ادارة الاهلي. .. خلاف شخصي من كابتن مصطفي يونس مع الكابتن محمود الخطيب وليس كيان النادي الاهلي.



وتابع :كنت اتمني لم الشمل و عدم العناد من الطرفين لمصلحة النادي و الكيان الكبير و الحفاظ علي مبادئ النادي و الأخوة بين نجوم النادي و دايما الاهلي فوق جميع أبنائه.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه ، إحالة مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات ضده.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا قال فيه: “ استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلي شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون”.

جلسة لجون إدوارد مع مدير الكرة بالزمالك استعدادا للموسم الجديدجلسة لجون إدوارد مع مدير الكرة بالزمالك استعدادا للموسم الجديد

منتخب مصر لكرة السلة يهزم كوت ديفوار وديا استعدادا لـمنتخب مصر لكرة السلة يهزم كوت ديفوار وديا استعدادا لـ"الأفروباسكت"

عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّعمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديدالبنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد

وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

- إحالة السيد/ مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

- تكليف السيد/ محمـد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.