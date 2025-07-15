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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي عن أزمة مصطفى يونس مع الأهلي: خلاف شخصي مع الخطيب

مصطفي يونس
مصطفي يونس
ميرنا محمود

علق الاعلامي محمد فاروق على أزمه مصطفي يونس مع النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فاروق:من وجهة نظري الشخصية ما يحدث من الكابتن مصطفي يونس  ومجلس ادارة الاهلي. .. خلاف شخصي من  كابتن مصطفي يونس مع الكابتن محمود الخطيب وليس كيان النادي الاهلي.


وتابع :كنت اتمني لم الشمل و عدم العناد من الطرفين  لمصلحة النادي و الكيان الكبير و الحفاظ علي مبادئ النادي و الأخوة بين نجوم النادي و دايما الاهلي فوق جميع  أبنائه.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه ، إحالة مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق،  للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات ضده.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا قال فيه: “ استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلي شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون”.

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وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

- إحالة السيد/ مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

- تكليف السيد/ محمـد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.

مصطفي يونس ازمه مصطفي يونس مع الاهلي الاهلي

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