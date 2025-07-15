محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مستقبل مصر.. تفاصيل

شهد اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وجهاز مستقبل مصر، بهدف استغلال عدد من قطع الأراضي في نطاق المحافظة للنهوض الحضاري بها، وتطويرها ، وإقامة مشروعات تساهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنمية الموارد وتوفير فرص عمل للشباب.

وقع البروتوكول كل من اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة ممثلا عن المحافظة، واللواء محمد المصري، نائب رئيس إدارة المنافذ بجهاز مستقبل مصر، ممثلا عن جهاز مستقبل مصر وحضر مراسم البروتوكول كل من الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد.

ومن المتوقع أن تسهم المشروعات المستهدفة في توفير العديد من فرص العمل للشباب، مما يدعم جهود المحافظة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية وتسهم في القضاء على العشوائية وتحسين جودة الحياة .

وأكد المهندس أيمن عطية أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة المحافظة الطموحة للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع جهات مثل جهاز مستقبل مصر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب .

من جانبه، أشاد ممثل جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع محافظة القليوبية، مؤكداً التزام الجهاز بدعم كافة الجهود اللازمة إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مدن المحافظة، وخاصة تلك التي تستهدف تطوير المناطق غير الحضارية وتحويلها الي مناطق حضارية..

يُذكر أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لنجاحات سابقة بين محافظة القليوبية وجهاز مستقبل مصر، حيث تم تطوير أنفاق مدينة شبرا الخيمة ، كما شمل التعاون تطوير عدد من الأماكن بمدينة بنها ، من خلال إنشاء عدد من منافذ ومجمعات توفير السلع الاساسية تخدم أهالي المدينة.