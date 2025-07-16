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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوني تتراجع عن سوق الهواتف الذكية في أوروبا: نهاية وشيكة لسلسلة Xperia؟

سوني
سوني
احمد الشريف

تبدو شركة Sony وكأنها تتجه نحو تقليص كبير في أعمالها المتعلقة بالهواتف الذكية، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية، بعد سلسلة من الإجراءات المفاجئة التي شملت إيقاف مبيعات هاتف Xperia 1 VII في فنلندا وتايوان وهونغ كونغ، إلى جانب التعليق المؤقت للمبيعات في اليابان.

بحسب ما نقلته منصة Suomimobiili الفنلندية (عن مصدر مترجم)، أوقفت سوني رسميًا بيع هواتفها الذكية في فنلندا، وأزالت هاتف Xperia 1 VII وكافة الطرازات الأخرى من موقعها الإلكتروني المحلي ومواقع التجار وشركات الاتصالات. 

وأكدت الشركة ذلك في بيان رسمي، مشيرة إلى أنها غيّرت استراتيجيتها ولن تطرح الهاتف للبيع في السوق الفنلندي، بل ستوفره فقط من خلال متاجرها الرسمية أو عبر Amazon في بعض الأسواق الأوروبية المحدودة.

اختفاء الهاتف من متاجر أوروبا الغربية

وبالتحقق من مواقع Sony المحلية في دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، والمملكة المتحدة، يتبين أن الهاتف غير مدرج أو غير متوفر في غالبية هذه الأسواق.

 حيث تظهر إشعارات "نفد من المخزون" على صفحة الهاتف، أو لا يتم عرض المنتج على الإطلاق، وهو ما يعزز تقارير تفيد بأن سوني تقلص أعمال قسم الهواتف الذكية بشكل واسع.

المشكلة تبدأ من اليابان: خلل فني في Xperia 1 VII

الجدير بالذكر أن سوني كانت قد أوقفت في بداية يوليو مبيعات وشحنات هاتف Xperia 1 VII في اليابان، بعد تلقي شكاوى واسعة النطاق من المستخدمين تشير إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا، أو إعادة تشغيل عشوائية، أو فشل كلي في التشغيل.

وفي الأيام التالية، اتخذت الشركة نفس الخطوة في كل من تايوان وهونغ كونغ، كما أخبرت المستخدمين في المملكة المتحدة بأنها تجري تحقيقًا لمعرفة سبب العطل ومدى تأثر الشحنات.

شائعات نهاية سلسلة Xperia

تتزامن هذه التطورات مع شائعات متصاعدة مفادها أن الشركة قد تتوقف عن إنتاج هواتف Xperia تمامًا، خاصة بعد الانخفاض الكبير في حصتها السوقية في السنوات الأخيرة، واحتدام المنافسة مع عمالقة مثل سامسونغ وآبل وشركات الهواتف الصينية.

هل هذه نهاية Sony Mobile؟

رغم عدم صدور بيان رسمي بإغلاق قسم الهواتف، فإن المؤشرات واضحة: تقليص الأسواق، توقف المبيعات، مشكلات بالجملة في الهاتف الرائد، وعدم توفر بدائل واضحة كلها علامات على انسحاب تدريجي.

وإذا ثبتت صحة هذه الخطوة، فستكون نهاية حقبة لهواتف Xperia التي لطالما كانت من أبرز المنافسين في سوق الهواتف الذكية الراقية، خاصة في مجال الشاشات والكاميرات.

سوني sony Xperia

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