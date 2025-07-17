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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025.. حافظ على سعادتك

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 17 يوليو 2025

حافظ على سعادتك في علاقتك العاطفية، وفكّر في مهام عمل جديدة تُمكّنك من الأداء بذكاء. الصحة والثروة إيجابيتان اليوم.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

سيكون لدى العاملين في مجالات الرعاية الصحية، والقانون، والهندسة المعمارية، والضيافة، والخدمات المصرفية جدول أعمال مزدحم. سينجح رجال الأعمال اليوم في إطلاق مشروع أو فكرة جديدة.

توقعات برج الثور صحيا

قد يحتاج كبار السن إلى رعاية طبية لمشاكل العظام، بينما قد يعاني من لديهم تاريخ من أمراض القلب من مضاعفات في النصف الثاني من اليوم. 

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

احذر من الوقوع في غراميات العمل التي قد تؤثر على علاقتك الحالية، أظهر حبك لحبيبك، وقدم له الدعم في مساعيه الشخصية والمهنية. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

حافظ على علاقة جيدة مع الإدارة وكبار الموظفين. سينعكس سلوكك إيجابًا على العمل الجماعي، بينما يجب على الجدد في المؤسسة توخي الحذر عند التعبير عن أفكارهم في اجتماعات الفريق، يجب على المصرفيين والمحاسبين والمديرين الماليين توخي الحذر الشديد عند إدخال البيانات. لا تدع الإدارة تنظر إليك باستخفاف، وأثبت دائمًا ولائك للوظيفة، بعض المسؤوليات ستجبرك على العمل لساعات إضافية، وقد ينجح بعض المهنيين في الحصول على ترقية.

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