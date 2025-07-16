شخص يدعى تحرير رجل شرطة مخالفة مرورية له للحصول على رشوة| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن اعتراض القائم على النشر على قيام أحد أفراد الشرطة بتحرير مخالفة مرورية له دون وجه حق كوسيلة للضغط عليه للحصول على رشوة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى حال قيام القائم على النشر بإيقاف السيارة قيادته بأحد الأماكن بالجيزة "غير مصرح بالانتظار به"، قام أحد أفراد المرور "المعين خدمة بالمكان المشار إليه"، بتحرير مخالفة مرورية له دون تجاوز.

تم ضبط المذكور (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى والادعاء "على خلاف الحقيقة" بقيام فرد الشرطة بتحرير المخالفة له دون وجه حق كوسيلة للضغط عليه للحصول على رشوة ، فى محاولة منه لإلغاء المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.