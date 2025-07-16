قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض الأبيض
تجدد الاشتباكات في السويداء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار
إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة
مريض نفسي.. القبض على المتهم بترويع المارة بأحد شوارع الدقهلية
وول ستريت جورنال: إيران نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
مصر تكثف تحركاتها لتذليل العقبات أمام هدنة غزة.. مباحثات دبلوماسية مع الأطراف كافة
السيطرة على حريق في شقة بالهرم دون خسائر بشرية
لمحبي المغامرات والطبيعة.. وزارة السياحة تتوسع في برامج الرحلات الصحراوية
10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات
حماس تستولي على مسيّرات صينية لجيش الاحتلال
تصعيد إسرائيلي على الحدود السورية.. كتيبتان إضافيتان وتحذيرات من ضربات مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شخص يدعى تحرير رجل شرطة مخالفة مرورية له للحصول على رشوة| فيديو

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن اعتراض القائم على النشر على قيام أحد أفراد الشرطة بتحرير مخالفة مرورية له دون وجه حق كوسيلة للضغط عليه للحصول على رشوة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى حال قيام القائم على النشر بإيقاف السيارة قيادته بأحد الأماكن بالجيزة "غير مصرح بالانتظار به"، قام أحد أفراد المرور "المعين خدمة بالمكان المشار إليه"، بتحرير مخالفة مرورية له دون تجاوز.

تم ضبط المذكور (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى والادعاء "على خلاف الحقيقة" بقيام فرد الشرطة بتحرير المخالفة له دون وجه حق كوسيلة للضغط عليه للحصول على رشوة ، فى محاولة منه لإلغاء المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مخالفة مرورية تم ضبط المذكور سائق مقيم بدائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

وسام أبو علي

غضب عارم في الأهلي من وسام أبوعلي.. وتطورات جديدة بشأن العرض الأمريكي

ترشيحاتنا

غزة موت ودمار وإبادة وجوع

بسبب التواطؤ الأمريكي.. استقالة أعضاء لجنة تحقيق أممية بجرائم الإبادة في فلسطين

نتنياهو

مع بدء جلسة محاكمته.. نتنياهو: سنهزم أعداءنا ونعيد المخطوفين من غزة

ترامب

ترامب يجتمع برئيس الوزراء القطري لبحث مفاوضات غزة

بالصور

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد لـ الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

إطلالة جذابة.. هنا الزاهد تثير ضجة في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

على الحصان.. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد