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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بينهم 3 أشقاء.. إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة

حربق
حربق
همت الحسينى

أصيب 6 أطفال وامين شرطة بالحماية المدنية باختناق جراء حريق شب في معرض موبيليا بمدينة جمصة وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

 وحصل" صدى البلد" على اسماء المصابين، وهم بسملة ابراهيم على 13 عاما مقيمة الوايلى القاهرة واصيبت باختناق، ملك اشرف محمد 13 عاما مقيمة الوايلى القاهرة، كارما حسين سيد 7 اعوام الوايلى القاهرة، احمد حسين سيد 4 اعوام مقيمة الوايلى القاهرة ، ساندى حسين سيد 10 اعوام مقيمة الوايلى القاهرة، زين اشرف محمد 4 اعوام  مقيم القطامية القاهرة وجميعهم مصابون باختناق.

كما اصيب السيد عبد اللطيف احمد محمد 46 عاما مقيم السنبلاوين ، امين شرطة حماية مدنية مصاب كسر بالساق اليمنى.

وتم نقل المصابين الى مستشفى جمصة لتلقى العلاج

وتمكنت الحمايه المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب في معرض للموبليا بجمصة بجوار المستشفى بمحافظه الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بنشوب حريق داخل معرض  موبيليات بجوار مستشفى جمصة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات  الاسعاف والحمايه المدنيه الى مكان الحريق وتم السيطره عليه ولم يسفر عن خسائر في الارواح.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.

حريق بمعرض موبيليا بجمصة واصابة 7 باختناق 
https://youtube.com/shorts/UxRdwydS14k

الدقهلية جمصه حريق ضباط

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