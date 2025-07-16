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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باع مسكنه للعلاج.. بائع الخبز القعيد بطور سيناء يناشد المسئولين تركه في سكن الإيواء

خالد عيد حسن بائع الخبز القعيد
خالد عيد حسن بائع الخبز القعيد
ايمن محمد

ناشد خالد عيد حسن بائع الخبز القعيد بمدينة طور سيناء المسئولين تركه في مسكن الإيواء "غرفة وصالة" الذي منحه له مجلس مدينة طور سيناء وعدم سحب السكن منه، لأنه لا يستطيع استئجار سكن آخر ولم يتبقي من دخله ما يمكنه من استئجار سكن آخر. 

وقال خالد عيد لـ صدى البلد، إنه يعمل عامل زراعي لمجلس مدينة طور سيناء وأصيب بشلل نصفي بعد إجراء عملية جراحية فى العمود الفقري، مشيرا إلى أنه قام باجراء خمسة عمليات جراحية أخرى اضطر من أجل توفير مصاريف العلاج لبيع الوحدة السكنية التى خصصت له.

وأضاف أنه أقام فترة داخل مشتل مجلس المدينة الذي يعمله به إلى إن وافق رئيس مدينة طور سيناء السابق علي إقامته في سكن إداري ايواء بحى بدر الشعبي "الغرفة والصالة" رأفة بحالته المرضية وبشكل إنساني.

وتابع أنه فوجئ بأن مجلس مدينة طور سيناء أصدر قرار بإخلاء المسكن، ولا يستطيع توفير إيجار مسكن في ظل ارتفاع الإيجارات بمدينة طور سيناء، حيث لا يتبقي من راتبه إلا 1200جنيه وأنه يضطر للعمل بعد الظهر في بيع الخبز بشارع المنشية لتوفير نفقات أسرته .

وناشد عيد المسئولين تركه في مسكنه هو وأطفاله وزوجته حتى يستطيع توفير إيجار مسكن آخر. 

جنوب سيناء بائع الخبز طور سيناء قعيد يناشد المسئولين

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