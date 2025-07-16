تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و686 شاحنة و165 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1475 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع و413 شاحنة و138 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و273 شاحنة و27 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة Alcudia Express، بينما غادرت السفينة Belagos Express.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2954 طن بضائع و259 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.