الاستجابة لبلاغ انسداد صرف صحي بشارع رضا عبد العليم ببني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع المشكلات الطارئة في الخدمات والمرافق، انتقل اللواء سامي علام السكرتير المساعد إلى موقع بلاغ وارد من الأهالي إلى الشبكة الموحدة(مركز السيطرة بديوان عام المحافظة) بشأن انسداد بخط الصرف الصحي بشارع رضا عبد العليم المتفرع من شارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف.

وقد تم التنسيق على الفور مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى المهندس المختص، وبالتعاون مع المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة ورئيس حي بني سويف، وتم تنفيذ الأعمال اللازمة لرفع الانسداد ومعالجة المشكلة بشكل عاجل لإعادة الخدمة لطبيعتها.