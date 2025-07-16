اقتصادية النواب: وزارة الرياضة حققت طفرة غير مسبوقة في المنشآت الشبابية

قال النائب محمد علي عبدالحميد ،وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن وزارة الشباب نجحت في تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببناء الإنسان المصري، من خلال تدشين العديد من المشروعات الغير مسبوقة التي تخدم الشباب .

وقال عبدالحميد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب ، نجح في في إحداث نقلة نوعية في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية ، وأصبحت بصمات الوزارة واضحة وهو ما يحقق اهداف الوزارة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية بتحقيق التنمية الشاملة، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للشباب المصري .

وأوضح أن وزارة الشباب حققت في في عهد الدكتور اشرف صبحي ، طفرة غير مسبوقة في الإنشاءات بمراكز الشباب ، حيث نفذت مشروعات بقيمة ٥.٥ مليار خطة استثمارية باجمالي عدد ٢٧٤٧ مشروع انشاء وتطوير تم بمراكز الشباب من انشاء وتطوير ملاعب ومباني خدمية وأسوار بالإضافة إلى توصيل مرافق لعدد ٢١٠٠مركز شباب.

وأشاد " عبدالحميد " باختيار وزير الشباب عدد من الكفاءات في قطاع المنشآت الشبابية منهم محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت ، مشيرا إلي أن الوزارة نجحت في استيعاب آلاف الشباب المصرى بمراكز الشباب بعد أن أصبحت مؤهلة لممارسة الالعاب الرياضية .

وأكد أن وزارة الشباب قدمت نموذج يحتذي يه في التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ، لاسيما أن وزير الشباب يحرص علي مقابلة النواب و تلبية مطالبهم ، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي والبرلماني بوزارة الشباب والذي يعد حلقة وصل مهمة بين النواب والوزارة .

وأشاد وكيل اللجنة الاقتصادية بجهود وزارة الشباب في إنشاء 657 مباني خدمات مابين انشاء وتطوير (مباني إدارية - صالات أنشطه- غرف خلع ملابس) 273 واسوار مابين تطوير وإنشاء واستكمال

1817 وانشاء ملاعب مابين إنشاء وحلال وتجديد قانوني وتدريبي وخماسي واكريلك ، بالإضافة إلى انه تم توصيل مرافق لعدد 2100 مركز شباب ما بين كهرباء ومياه أو صرف صحي.