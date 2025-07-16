عينة على بطولة قارية ومحلية…"الدردير" يشيد بصفقات الزمالك

أشاد الاعلامي عمرو الدردير بصفقات الزمالك الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب الدردير :الزمالك داخل الموسم الجاي وعينه على بطولة قارية ومحلية، لأن ده أقل حاجة تليق بحجم الصفقات اللي اتعملت .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات اليوم الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.



وستقتصر الفترة الصباحية على خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيز اللاعبين بدنياً للمرحلة المقبلة، في حين ستشهد الفترة المسائية التركيز على الجوانب الفنية.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر امس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.