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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس سلامة الغذاء: نحرص على دعم بيئة استثمارية آمنة وصحية

رئيس سلامة الغذاء يبحث مع المستشار التجارى بسفارة النمسا بالقاهرة مجالات الالتزام بمعايير السلامة الغذائية
رئيس سلامة الغذاء يبحث مع المستشار التجارى بسفارة النمسا بالقاهرة مجالات الالتزام بمعايير السلامة الغذائية
أ ش أ

بحث الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم بمقر الهيئة، مع جورج كرن المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة ورولاند كاجبا مدير العمليات الإقليمي لإدى شركات مشروبات الطاقة العالمية، والوفد المرافق، أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والشركة في حملات التوعية المجتمعية ، وفي مجالات الالتزام بمعايير السلامة الغذائية والتشريعات المنظمة لتداول مشروبات الطاقة في السوق المصري، وسبل تعزيز الامتثال للمتطلبات الرقابية والتسجيل الغذائي لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة.


وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية ذات السمعة المرموقة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم بيئة استثمارية آمنة وصحية، تقوم على التزام كافة الأطراف بالضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة محليًا ودوليًا.


ومن جانبهم، أعرب ممثلو إحدى شركات مشروب الطاقة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، واهتمامها المستمر بالتواصل مع الجهات الفاعلة في السوق لضمان التوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة.


ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الهيئة لفتح قنوات تواصل فعالة مع القطاع الخاص والسفارات الأجنبية، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في دعم صحة المستهلك المصري وتعزيز التنافسية في الأسواق .

الهيئة القومية لسلامة الغذاء جورج كرن المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة حملات التوعية المجتمعية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية

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