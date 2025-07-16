بعد أن كان على أعتاب الرحيل.. مصدق يقترب من البقاء في ميت عقبة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المغربي صلاح مصدق بات قريبًا من الاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد أن كان مرشحًا للرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري، ضمن خطة الإدارة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في القائمة.

وأوضح المصدر أن إصابة المدافع أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، والتي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، دفعت الجهاز الفني لمراجعة موقف مصدق، باعتباره أحد الحلول المتاحة لتعويض الغياب المفاجئ.

وأكد أن الإدارة، بعد مراجعة فنية شاملة، بدأت تعيد النظر في مستقبل اللاعب، نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية التي تجعله خيارًا مناسبًا لشغل مركز الدفاع في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق.