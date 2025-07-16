محكمة تركية تدين رئيس بلدية إسطنبول بتهمة إهانة مسؤول

أدانت محكمة تركية، الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول المعارض المسجون، والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة إهانة وتهديد مسؤول عام.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.

ومن المتوقع أن يستأنف رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، المحتجز في سجن غرب إسطنبول منذ 23 مارس، الحكم، الذي يُعدّ جزءًا من عدة إجراءات قانونية جارية ضده.

تعود القضية، التي سبقت اعتقاله، إلى تعليقات أدلى بها في 20 يناير، انتقد فيها المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، متهمًا إياه باستهداف شخصيات معارضة من خلال تحقيقات ذات دوافع سياسية.

وقد نفى إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي لحكم أردوغان المستمر منذ أكثر من عقدين، هذه الاتهامات.

تم اعتقال رئيس البلدية إلى جانب سياسيين آخرين من حزب المعارضة الرئيسي كجزء من التحقيقات في مزاعم الفساد.

أثار اعتقاله أكبر احتجاجات شوارع في تركيا منذ أكثر من عقد.

وعلى الرغم من وجوده خلف القضبان، فقد تم ترشيحه رسميًا كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في عام 2028 ولكن قد تأتي في وقت أقرب.

منذ اعتقال إمام أوغلو، واجه العشرات من المسؤولين من البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري موجات من الاعتقالات كجزء من التحقيقات في مزاعم التلاعب بالعطاءات والرشوة. وقد أثارت الاعتقالات انتقادات واسعة النطاق من قادة المعارضة.