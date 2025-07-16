"المصريين الأحرار" يكلف العقيد تامر العوضي مساعدًا لأمين الحزب بالدقهلية

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لـ حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف العقيد تامر العوضي طلبة المتولي بمهام مساعد أمين محافظة الدقهلية، وذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وكذلك لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار؛ وقد تم اعتماد القرار من قِبَل النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب.

ويتمتع العقيد تامر العوضي بسيرة مهنية وعسكرية مشرفة، حيث تخرج من الكلية الحربية عام 1999، حاصلاً على بكالوريوس العلوم العسكرية بتقدير امتياز.



وشغل عددًا من المواقع القيادية والاستشارية، منها مستشار عسكري لمحافظتي جنوب سيناء والدقهلية، ومدرس بجامعة المنصورة، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من المهام الدولية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما حصل العوضي على العديد من الدورات والشهادات المتميزة في مجالات الأمن القومي، والدبلوماسية، والتدريب، أبرزها دورة الاستراتيجية والأمن القومي، ودورة التفعيل العسكري والدبلوماسي، ودورة تدريب المدربين TOT، فضلًا عن حصوله على نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من رئيس الجمهورية.

وشارك العقيد العوضي في عدة عمليات ومناورات هامة داخل وخارج البلاد، منها المشاركة في الحرب على الإرهاب بسيناء، والمناورات العسكرية مع قبرص واليونان، ومناورات النجم الساطع، بالإضافة إلى حصوله على فرقة المظلات والصاعقة، وعدة فرق تخصصية متقدمة في سلاح المشاة والأسلحة المختلفة.

وأكد الحزب أن هذا التكليف يأتي في إطار الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات الرفيعة لتعزيز الدور التنظيمي والسياسي للحزب بمحافظة الدقهلية، بما يتماشى مع رؤية الحزب في دعم الكوادر القادرة على خدمة الوطن والمواطن.