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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: مـ.قتل 5 من قوات الأمن جراء الضربات الإسرائيلية على وزارة الدفاع السورية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وكالة “رويترز”، بمقتل 5 عناصر من قوات الأمن السوري، وإصابة آخرين، جراء ضربات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، واستهدفت مبنى وزارة الدفاع السورية في العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لاحق، إن حصيلة الضربات الإسرائيلية ارتفعت إلى 3 شهداء و34 مصاباً، بعضهم في حالات حرجة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والإسعافية تعمل على مدار الساعة في المشافي الحكومية لاستيعاب الجرحى.

وفي سياق ميداني منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بعد مواجهات عنيفة شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

ووفق ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر في الداخلية، فقد تم الاتفاق على نشر حواجز أمنية تابعة للدولة داخل المدينة، مع التأكيد على اندماج السويداء الكامل في الدولة السورية، واستعادة الأمن والاستقرار.

من جهتها، نشرت صفحة "دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا" بيانا مصورا تلاه شيخ العقل يوسف جربوع، أعلن فيه الاتفاق على الوقف الكامل والفوري للأعمال العسكرية، وعودة قوات الجيش إلى مواقعها وثكناتها.

وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة السورية ومشايخ الطائفة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نشر وحدات من الأمن الداخلي والشرطة، تشمل عناصر من أبناء المحافظة أنفسهم، للمساعدة في ضبط الأمن وحماية السكان.

كما شدد البيان على ضرورة الاستعانة بعناصر شرطة من أبناء السويداء ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، لتولي مهام أمنية وقيادية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة المحلية وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وزارة الصحة السورية قوات الأمن السوري مبنى وزارة الدفاع السورية دمشق الاحتلال الإسرائيلي

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