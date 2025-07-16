القاهرة وأسيوط وبني سويف.. مصاريف الجامعات الأهلية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك مع اقتراب ظهور تنسيق الكليات ونتيجة الثانوية العامة 2025.

ويأتي من أكثر الجامعات التي ارتفعت عمليات البحث عن المصروفات هي: مصاريف جامعة القاهرة الأهلية ، ومصاريف جامعة بني سويف الأهلية، ومصاريف جامعة أسيوط الأهلية ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

أسعار جامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب: 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 110 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 110 ألف جنيه

كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه

كلية الهندسة: 80 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه

كلية التمريض: 60 ألف جنيه

كلية الأعمال: 60 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه

كلية العلوم: 60 ألف جنيه

كلية القانون: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 50 ألف جنيه

كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه

مصاريف الجامعات الأهلية

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأهلية : https://cnu.cu.edu.eg/

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية

كلية الطب البشري: 130,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 110,000 جنيه

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 80,000 جنيه

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 90,000 جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه

كلية العلوم المالية والإدارية: 40,000 جنيه

كلية الألسن واللغات التطبيقية: 35,000 جنيه

جانعة أسيوط الأهلية

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية

طب الأسنان 90 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه

الصيدلة 80 ألف جنيه

العلوم 35 ألف جنيه

التمريض 50 ألف جنيه

الحاسبات 50 ألف جنيه

الهندسة 60 ألف جنيه

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 50 ألف جنيه

الإعلام 35 ألف جنيه

التجارة 35 ألف جنيه

الآداب 35 ألف جنيه