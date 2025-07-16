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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القاهرة وأسيوط وبني سويف.. مصاريف الجامعات الأهلية

مصاريف جامعة القاهرة الأهلية
مصاريف جامعة القاهرة الأهلية
رشا عوني

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك مع اقتراب ظهور تنسيق الكليات ونتيجة الثانوية العامة 2025. 

ويأتي من أكثر الجامعات التي ارتفعت عمليات البحث عن المصروفات هي: مصاريف جامعة القاهرة الأهلية ، ومصاريف جامعة بني سويف الأهلية، ومصاريف جامعة أسيوط الأهلية ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية: 

 

أسعار جامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب: 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة: 110 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 110 ألف جنيه
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه
كلية التمريض: 60 ألف جنيه
كلية الأعمال: 60 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه
كلية العلوم: 60 ألف جنيه
كلية القانون: 50 ألف جنيه
كلية الإعلام: 50 ألف جنيه

كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه

مصاريف الجامعات الأهلية

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأهلية : https://cnu.cu.edu.eg/

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية

  • كلية الطب البشري: 130,000 جنيه
  • كلية طب الأسنان: 110,000 جنيه
  • كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 80,000 جنيه
  • كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 90,000 جنيه
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه
  • كلية العلوم المالية والإدارية: 40,000 جنيه
  • كلية الألسن واللغات التطبيقية: 35,000 جنيه
تعرف على الكليات المتاحة في جامعة أسيوط الأهلية2026 - موقع في الجامعة
جانعة أسيوط الأهلية

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية

طب الأسنان    90 ألف جنيه
العلاج الطبيعي    75 ألف جنيه
الصيدلة    80 ألف جنيه
العلوم    35 ألف جنيه
التمريض    50 ألف جنيه
الحاسبات    50 ألف جنيه
الهندسة    60 ألف جنيه
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء    50 ألف جنيه
الإعلام    35 ألف جنيه
التجارة    35 ألف جنيه
الآداب    35 ألف جنيه

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