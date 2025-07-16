القاهرة وأسيوط وبني سويف.. مصاريف الجامعات الأهلية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك مع اقتراب ظهور تنسيق الكليات ونتيجة الثانوية العامة 2025.
ويأتي من أكثر الجامعات التي ارتفعت عمليات البحث عن المصروفات هي: مصاريف جامعة القاهرة الأهلية ، ومصاريف جامعة بني سويف الأهلية، ومصاريف جامعة أسيوط الأهلية ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:
أسعار جامعة القاهرة الأهلية
كلية الطب: 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة: 110 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 110 ألف جنيه
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه
كلية التمريض: 60 ألف جنيه
كلية الأعمال: 60 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه
كلية العلوم: 60 ألف جنيه
كلية القانون: 50 ألف جنيه
كلية الإعلام: 50 ألف جنيه
كلية التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه
الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأهلية : https://cnu.cu.edu.eg/
مصاريف جامعة أسيوط الأهلية
- كلية الطب البشري: 130,000 جنيه
- كلية طب الأسنان: 110,000 جنيه
- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 80,000 جنيه
- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 90,000 جنيه
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه
- كلية العلوم المالية والإدارية: 40,000 جنيه
- كلية الألسن واللغات التطبيقية: 35,000 جنيه
مصاريف جامعة بني سويف الأهلية
طب الأسنان 90 ألف جنيه
العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه
الصيدلة 80 ألف جنيه
العلوم 35 ألف جنيه
التمريض 50 ألف جنيه
الحاسبات 50 ألف جنيه
الهندسة 60 ألف جنيه
علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 50 ألف جنيه
الإعلام 35 ألف جنيه
التجارة 35 ألف جنيه
الآداب 35 ألف جنيه