غموض يحيط بالعثور على جثة مجهولة بصحراوي أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة على الطريق الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر ومصاب بعدة إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة ملقاة على الطريق الصحراوي بنطاق مدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة رجل لا يحمل أية متعلقات شخصية تشير إلى هويته ومصابا بعدة إصابات في أنحاء متفرقة من جسده.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية صاحب الجثة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وفي تلك الحالة تحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.