صديق ميسي يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

وافق الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، على الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقارير أمريكية، فإن رودريجو دي بول سينتقل إلى إنتر ميامي لمزاملة ومواطنه ليونيل ميسي.

وسيغادر دي بول، البالغ من العمر 31 عامًا، أتلتيكو مدريد - الذي يلعب له منذ عام 2021- إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، قبل عامل واحد من نهاية عقده مع الروخي بلانكوس.

دي بول يأمل في كتابة التاريخ رفقة ميسي

ويأمل دي بول وزميله في المنتخب الوطني ميسي في مواصلة الارتقاء بإنتر ميامي، الذي وصل إلى مستويات تاريخية منذ وصول ليونيل في عام 2023.

ووصل ميامي إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للأندية وفاز بمبارياته الخمس الماضية في الدوري الأمريكي لكرة القدم بينما يتطلع إلى الفوز بدرع المشجعين للمرة الثانية على التوالي.