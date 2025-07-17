قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفن غدًا .. وفاة والدة هند صبري
وظائف خالية في إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة
أستاذ قانون جنائي: العدالة في مصر دخلت عصر التحول الرقمي
رفض عرض الأهلي.. الغندور يفجر مفاجأة بشأن أليو ديانج
باحث: سد النهضة يقع في حزام الزلازل والبراكين وانهياره المفاجئ وارد
كراسات شروط الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين7 متاحة بمنصة مصر الرقمية
المشاط لأهالي مطروح: الحكومة حريصة على توفير الأجهزة التعويضية لمصابي الألغام
نائب وزير الصحة: تعديل بعض قوانين المهن الطبية لتعزيز حقوق الكوادر الطبية
المستشار حسين مدكور: الرئيس السيسى حريص على دعم استقلال السلطة القضائية
النيابة العامة تعلن عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب
الإفراج عن المناضل اللبناني جورج عبدالله من السجون الفرنسية
الحرب الطائفية تدق أبواب سوريا... والشرع يتعهد بحماية الدروز | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انسحاب تام لقوات النظام السوري من السويداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بانسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، بعد أيام من دخولها في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة التي شهدت اشتباكات دامية مع مقاتلين دروز وقبائل بدوية محلية.

وجاء الانسحاب بعد إعلان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في خطاب متلفز، تسليم مسؤولية الأمن داخل المدينة إلى وجهاء الطائفة الدرزية والفصائل المحلية، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت "استنادًا إلى المصلحة الوطنية العليا".

وقال الشرع في خطابه إن حماية المواطنين الدروز وحقوقهم تمثل "أولوية مطلقة"، مشددًا على أن الحكومة السورية لن تسمح بحدوث انتهاكات بحقهم، متعهدًا بمحاسبة كل من تورط في الاعتداء على أبناء الطائفة خلال المواجهات الأخيرة التي خلفت أكثر من 350 قتيلًا، وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء هذا الانسحاب بعد تدخل وساطات أمريكية وعربية وتركية، حالت دون تصعيد الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع، بحسب الشرع الذي أكد أن هذه الوساطات "أنقذت المنطقة من مستقبل مجهول"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق في ذروة الأزمة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن أمس الأربعاء غارات مركزة استهدفت مبنى وزارة الدفاع السورية في العاصمة دمشق، محدثًا أضرارًا جسيمة في مقر الوزارة، كما طالت الغارات مناطق قريبة من القصر الجمهوري، في تصعيد اعتبرته تل أبيب "رسالة مباشرة إلى القيادة السورية بشأن أحداث السويداء"، وفق تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل منذ الاثنين سلسلة هجمات جوية بواسطة الطائرات المسيرة استهدفت دبابات سورية ومواقع للقوات الحكومية، مما أدى إلى مقتل عدد من الجنود، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاشتباكات داخل السويداء بين الجيش السوري ومقاتلين دروز.

في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 350 شخصًا خلال الأيام الأخيرة من المواجهات في السويداء، بينهم 27 مدنيًا درزيًا أُعدموا ميدانيًا، فيما تنوعت بقية القتلى بين قوات حكومية ومقاتلين محليين.

سوريا الشرع السويداء دمشق الاحتلال الدروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

حريق التجمع

السيطرة على حريق كافيه أسفل كوبري محور جمال عبدالناصر في التجمع| صور

ترشيحاتنا

النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل موازنة النواب:توفير الحكومة للسلع بأسعار مناسبة يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين

مجلس النواب

ضوابط إنشاء مدارس مهنية ثانوية طبقا لقانون التعليم

أمينة شلباية

بعد سرقتها الإعلامية أمينة شلباية .. خادمتها تواجه الحبس سنتين

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد