بينهم 3 أطفال..إصابة 8 أشخاص في تصادم نقل مع ملاكي بالوادي الجديد

أصيب 8 اشخاص بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 10 من الطريق أسفر عن اصابة كل من حازم كريم إبراهيم – 36 عاما – من محافظة البحيرة، ياسين حازم كرم – 6 أعوام – من محافظة البحيرة، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، سليا حازم كرم – 9 أعوام – من محافظة البحيرة، تاليا حازم كرم – 8 أعوام – من محافظة البحيرة، مي سعد النجار – 34 عاما – من محافظة البحيرة، فرج أبو الفتوح عبد الباري– 56 عاما – من الفرافرة، علاء تمام أبو الوفا تمام – 37 عاما – من الفرافرة، إبراهيم إبراهيم حسين المرشدي– 51 عاما – من كفر الشيخ.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.