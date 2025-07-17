قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات بالجملة.. الزمالك يجهز للكشف عن 4 أسماء دفعة واحدة
الخميس المقبل| إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
حريق قرب محطة كهرباء أسوان الأولى.. السيطرة التامة ولا تأثير على الشبكة
19 روسيا مقابل 3 آلاف أوكراني.. موسكو تعلن تبادل الجثث مع كييف
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. متحدث التعليم يحسم الجدل الآن
بفستان مبهج.. إلهام شاهين تتألق في أحدث إطلالة لها
خطوات تصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال انتخابات مجلس الشيوخ
مصر تعرب عن خالص تعازيها للعراق إثر اندلاع حريق في شرق البلاد
لحديثي التخرج.. رابط وخطوات التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية
ارتفاع شديد في درجات الحرارة .. هؤلاء ممنوعون من الخروج
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي
نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بيانتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم 3 أطفال..إصابة 8 أشخاص في تصادم نقل مع ملاكي بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب 8 اشخاص بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 10 من الطريق أسفر عن اصابة كل من حازم كريم إبراهيم – 36 عاما – من محافظة البحيرة، ياسين حازم كرم – 6 أعوام – من محافظة البحيرة، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، سليا حازم كرم – 9 أعوام – من محافظة البحيرة، تاليا حازم كرم – 8 أعوام – من محافظة البحيرة، مي سعد النجار – 34 عاما – من محافظة البحيرة، فرج أبو الفتوح عبد الباري– 56 عاما – من الفرافرة، علاء تمام أبو الوفا تمام – 37 عاما – من الفرافرة، إبراهيم إبراهيم حسين المرشدي– 51 عاما – من كفر الشيخ. 


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسعاف حادث مروري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بيانتك

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

ترشيحاتنا

أضرار المخدرات

صندوق الإدمان يطلق ورش عمل لتدريب أئمة المساجد على التوعية بأضرار المخدرات

رئيس الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة:صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين للمعاش خلال يونيو..الأحد

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل

فوري ومحفظة.. سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد