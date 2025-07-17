قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يومياً؟.. رقم 5 حلم الرجال والسيدات
شؤون الكنائس بفلسطين: ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة
إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو الخميس القادم.. وهذه الفئات محرومة منها
القومي لحقوق الإنسان وحقوق النواب يناقشان ملفات مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة
فرصتين للامتحان والمجموع من 600 .. تفاصيل رسمية عن البكالوريا المصرية
ابتكار رقمي جديد.. كيف يعيد بنك التعمير والإسكان صياغة تجربة الحجز؟
برلمانية: مشاهد غزة تفتقر للإنسانية وتعكس تجاهلا صارخا للقوانين الدولية
قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب ببرامج التلمذة الصناعية
النبراوي: فخورون بجامعاتنا والتعليم الحكومي العمود الفقري للمنظومة في مصر
فسح أمه في لندن.. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من تحت الصفر للعالمية
القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا تحت شعار مصر بتتكلم حرفي
مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توتر غير مسبوق في السويداء.. وتصاعد دعوات الحرب ضد إسرائيل بالشارع السوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن مدنًا سورية عدّة شهدت، أمس، تظاهرات واسعة حملت هتافات داعية للحرب ضد إسرائيل، ردًا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي اعتبرها المتظاهرون دعمًا مباشرًا لأحد أطراف النزاع الداخلي على حساب الدولة، وفق وصفهم.

وأوضح هملو، في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المظاهرات لم تقتصر على العاصمة دمشق، بل امتدت إلى حمص، حماة، حلب، إدلب، دير الزور، رأس العين، مدينة الأبيض، وسلوك في أقصى الشمال الشرقي من البلاد، وعبّر المشاركون عن غضبهم مما وصفوه بـ"التواطؤ الإسرائيلي" في أحداث السويداء، مطالبين برد عسكري مباشر على تل أبيب.

وأكد أن المحتجين وجّهوا اتهامات صريحة لرجل الدين الدرزي الشيخ حكمت الهجري، بحمله مسؤولية الدماء التي سقطت خلال الأحداث الأخيرة في السويداء، حيث قُتل عدد كبير من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عناصر من قوات الأمن ووزارة الدفاع، ينتمون إلى محافظات سورية مختلفة.

وأشار هملو إلى أن أحداث السويداء شهدت تصعيدًا غير مسبوق، وسط أنباء – لم تؤكد رسميًا – عن إعدامات ميدانية نفذتها فصائل موالية للهجري بحق عناصر من الجيش السوري أُسروا خلال المواجهات.

وأضاف أن مستشفى السويداء الوطني، وهو المرفق الطبي الرئيسي في المدينة، تعرض لأضرار بالغة جراء القصف، مشيرًا إلى وجود جثث لا تزال ملقاة في الشوارع حتى اللحظة، وسط صعوبة في الوصول إليها.

كما أفادت مصادر محلية من محافظة درعا بوجود عمليات حرق وتدمير لمنازل البدو في أحياء كانت تقطنها عشائر بدوية، على يد مسلحين تابعين لفصائل مقربة من الهجري. وحذّر المراسل من تحول الصراع إلى طابع طائفي خطير قد يؤدي إلى موجة تهجير جديدة وامتداد التوتر إلى مناطق أخرى في سوريا.

ولفت هملو إلى أن الشارع السوري لم يظهر أي مشاعر خوف من احتمالية اندلاع حرب مع إسرائيل، بل جاءت بعض الهتافات مطالبة بمواجهة مفتوحة، في ظل الإحساس بأن المسافة الجغرافية القصيرة بين دمشق وتل أبيب – التي لا تتجاوز 200 كيلومتر – قد تسمح برد مباشر رغم محدودية السلاح النوعي لدى الجيش السوري.

وفي ما يتعلق بالاتفاقات التي كانت قد أبرمت بين الحكومة السورية ومشايخ الطائفة الدرزية، قال المراسل إن الشيخ حكمت الهجري انقلب على الاتفاق بعد أقل من ساعة من توقيعه، ما أدى إلى انهيار التفاهمات وتصاعد المواجهات من جديد.

دمشق إسرائيل سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد