السويداء مدينة شبه منكوبة والأوضاع الإنسانية كارثية.. تفاصيل

قال خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ محافظة السويداء تعيش أوضاعًا ميدانية ومعيشية بالغة السوء، واصفًا المدينة بشبه المنكوبة نتيجة المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدينة تشهد انتشارًا كبيرًا لقوات الأمن العام بالتعاون مع فصائل محسوبة على الحكومة السورية، إلى جانب تواجد لفصائل أخرى مرتبطة برجل الدين حكمت الهجري، موضحًا، أن الأسواق مغلقة، والمياه والكهرباء مقطوعتان، ولا تتوفر المواد الغذائية أو المحروقات.

وتابع، أنّ الطرق بين السويداء ودرعا، وكذلك مع العاصمة دمشق، لا تزال مقطوعة، مما يعزل المدينة بشكل شبه تام.

وأكد أن الوضع الإنساني في غاية الصعوبة، إذ تحدثت مصادر محلية عن وجود جثث في الشوارع نتيجة القتال العنيف، لافتًا، إلى حالة احتقان شعبي كبيرة، لا سيما بعد استهداف مواقع عسكرية في العاصمة دمشق ومحافظات ريف دمشق ودرعا والسويداء، وصولًا إلى غارات إسرائيلية على الساحل السوري صباح اليوم.

وأوضح، أن عددًا من الجثامين التابعة لعناصر الأمن ووزارة الدفاع السورية بدأ يصل إلى ذويهم، وأن مستشفيات دمشق تستقبل عشرات، بل مئات الجرحى، مشددًا، على أن كثيرين في سوريا يحمّلون حكمت الهجري وإسرائيل مسؤولية التصعيد الدموي، في حين تبذل بعض الشخصيات والوجهاء محاولات للوساطة واحتواء الموقف، رغم أن الخطاب الطائفي المتبادل يزيد من صعوبة التهدئة.