دروز سوريا في مرمى الحسابات الإسرائيلية.. هل بدأ مخطط التقسيم؟

في خضم التطورات المتسارعة على الساحة السورية، وتصاعد التدخلات الإسرائيلية في الجنوب، شدد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن دعم إسرائيل للدروز في سوريا ليس مسألة عارضة، بل يأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تسعى لتفكيك الدولة السورية على أسس طائفية وعرقية.

ما سبب دعم إسرائيل للدروز؟

وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أشار فهمي إلى أن دعم إسرائيل للدروز ليس خطوة عشوائية، بل يأتي ضمن استراتيجية واضحة لتفكيك الدولة السورية على أسس طائفية. ولفت إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار مشروع تقسيم سوريا، الذي بدأ يجد طريقه إلى التنفيذ ميدانيًا، خصوصًا من خلال السعي إلى إقامة كيان درزي مستقل في الجنوب.

وأوضح فهمي أن إسرائيل تنظر إلى دروز سوريا كامتداد طبيعي لدروز الداخل، وتسعى إلى توفير غطاء عسكري لهم في مناطق استراتيجية مثل القنيطرة والسويداء والجولان، تمهيدًا لإقامة شريط حدودي يربط بينهم. كما حذّر من أن نجاح هذا المخطط قد يشجع أقليات أخرى في سوريا والعراق على السير في الاتجاه نفسه، مما يهدد بتفكيك شامل ويفتح الباب أمام موجات جديدة من الصراع الداخلي وانسداد مسارات الحل السياسي.

وعن البعد الإقليمي، أشار فهمي إلى أن استمرار الغارات الإسرائيلية، رغم اتفاقات التهدئة، يعكس نية واضحة لتصعيد مدروس، واختبار لقدرة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع على فرض الأمن. كما رجّح أن يتجه النظام السوري إلى توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل لا يشمل انسحابًا من الجولان، بل يقتصر على تثبيت اتفاق فض الاشتباك، مؤكدًا أن سيناريو الصدام بات هو المرجح في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة حقيقية.