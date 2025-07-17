ابتكار رقمي جديد.. كيف يعيد بنك التعمير والإسكان صياغة تجربة الحجز؟

يستعد بنك التعمير والإسكان لإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، والمتخصص في الحجز الإلكتروني للمشروعات الإسكانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لدعم خطة الدولة في التوسع العمراني، من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المواطنين وتضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية والحيادية.

يوفر الموقع الجديد للمتقدمين إمكانية التسجيل والحجز بطريقة سهلة وآمنة، بما يُسهم في خدمة شريحة أكبر من العملاء الراغبين في الاستفادة من مشروعات الإسكان المتنوعة.

ويؤكد بنك التعمير والإسكان التزامه المتواصل بدوره كشريك استراتيجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرص البنك وعلى مدار أكثر من 45 عاماً على خدمة ملايين العملاء، مما يعكس رؤيته في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

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