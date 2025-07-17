تعطل مفاجئ لتطبيق إنستاباي.. والعمل جارٍ على إعادة الخدمة في أسرع وقت

شهد تطبيق "إنستاباي" اليوم الخميس تعطلًا مفاجئًا في خدماته، مما حال دون تمكن عدد كبير من المستخدمين من إجراء التحويلات المصرفية أو الاستعلام عن الأرصدة المرتبطة بحساباتهم البنكية، وسط حالة من الترقب بين مستخدمي التطبيق الشهير.

وشهد الأبليكيشن عطلًا فنيًا مؤقتًا أثر على كفاءة خدمات التطبيق، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح الخلل واستئناف الخدمة بالكامل في أقرب وقت ممكن، لضمان استقرار العمليات المصرفية للمستخدمين.

ويعد تطبيق "إنستاباي" من أبرز أدوات التحويل اللحظي للأموال بين البنوك العاملة في السوق المصري، حيث يتيح إجراء التحويلات المباشرة وربط الحسابات البنكية بسهولة، وهو ما جعله يحظى بثقة قطاع واسع من العملاء خلال الفترة الماضية.

وتُحدد حدود التحويل عبر التطبيق بحد أقصى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه كحد أقصى يومي لإجمالي المعاملات، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه.