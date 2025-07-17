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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز العبور يتفقد مشروعات الإسكان بمنطقة الـ 2600 فدان

الاسكان والطرق
الاسكان والطرق
آية الجارحي

 قام  أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يرافقه  النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية بجولة ميدانية موسعة لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان و الطرق والمرافق والزراعة بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، وتحديدًا بمواقع المرحلة السادسة ومشروع الإعلان العاشر وكذلك مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي ١٦.

 استهلّ رئيس الجهاز جولته بتفقد أعمال تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر، والتي تشمل عدد ٦٦ عمارة سكنية تقع ضمن "عمارات النزهة"، بإجمالي ١٥٨٤ وحدة سكنية. حيث تابع سيادته نسب التنفيذ والتشطيبات الجارية داخل الوحدات وخارجها، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

 كما شملت الجولة متابعة أعمال المرحلة السادسة التي تضم ١٢٥ عمارة سكنية بإجمالي نحو ٣٠٠٠ وحدة، حيث تم المرور على عدد من المواقع التي يجري بها تنفيذ أعمال الإنشاء والتشطيب والمرافق. ووجّه رئيس الجهاز بضرورة التنسيق التام بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة بالجهاز لإنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مع التأكيد على أهمية تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة.

كما قام رئيس الجهاز بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي ١٦، والذي يضم عدد ٤٣٣ عمارة سكنية بإجمالي ١٠٬٣٩٢ وحدة، حيث شملت الجولة متابعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية ووجّه سيادته بضرورة الالتزام بالجودة والبرامج الزمنية المحددة.

 كما تفقد سيادته عدداً من مواقع الخدمات الجاري تنفيذها لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل الأسواق التجارية، والمدارس، حيث شدد على أن هذه الخدمات جزء لا يتجزأ من منظومة التنمية الشاملة، وتسهم في تهيئة بيئة معيشية متكاملة ومستدامة للمواطنين.

 وتضمنت الجولة كذلك المرور على أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل مناطق مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة السادسة و الإعلان العاشر، وشملت أعمال طبقات الأسفلت، والإنترلوك، والبردورات، وأعمال الرصف حول العمارات، ومواقف السيارات، ومداخل العمارات. وأكد سيادته على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الطرق، وضرورة التنسيق المستمر لتجنب أي تعارض بين المرافق والطرق.

 وفي إطار تحسين جودة البيئة العمرانية، تابع رئيس الجهاز أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، والتي تشمل زراعة المسطحات الخضراء، وأعمال التشجير داخل نطاق العمارات، وتجميل الفراغات المفتوحة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق مظهر حضاري متميز يليق بقاطني المدينة.

 وفي ختام جولته، أكد رئيس الجهاز على أهمية إزالة أي معوقات بشكل فوري، والمتابعة اليومية للأعمال من خلال فرق الإشراف المختصة، والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة، تحقيقًا لخطة الدولة في توفير سكن لائق وخدمات متكاملة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وتحقيقًا لرؤية الدولة في تنمية المدن الجديدة وتوسيع الرقعة العمرانية

أحمد إسماعيل جبر مدينة العبور الجديدة الإسكان و الطرق

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