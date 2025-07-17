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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تدريب 236 طفلا.. جنوب الوادي تختتم فعاليات برنامج جامعة الطفل بعروض رياضية وفنية

ختام برنامج جامعة الطفل بجنوب الوادى
ختام برنامج جامعة الطفل بجنوب الوادى
يوسف رجب

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات برنامج جامعة الطفل"الدورة السابعة والثامنة ومرحلة الكليات" والتى أقيمت برعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتورة جينا الفقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبدالقادر، عميد كلية التربية النوعية، الدكتور محمود أبوالمجد، الأستاذ بكلية التربية ومنسق برنامج جامعة الطفل بالجامعة، وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، والأطفال المشاركين بالبرنامج وأولياء أمورهم.

تضمنت فعاليات الختام تقديم عدة عروض رياضية وفنية من الاطفال المشاركين بالبرنامج وبإشراف عام من الدكتور محمد معروف، بكلية التربية الرياضية، كما كرم رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس، والأطفال المشاركين بالبرنامج، وفريق عمل البرنامج.

كما تضمنت ولأول مرة مرحلة الكليات، حيث التحق بها 102 طفل وطفلة 54 بكلية العلوم الصحية، 47 بكلية الحاسبات والمعلومات وطالبة بكلية الفنون وأشرف على تنفيذ هذه البرامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بلغ عددهم 36عضو هيئة تدريس  من 9 كليات.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، اهتمام جامعة جنوب الوادى بدعم التعليم المبكر وتنمية مهارات الأطفال العلمية والإبداعية، مشيدا بجامعة الطفل لكونها مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في مجال التعليم الإبداعي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم.

ووجه عكاوى، الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها الفكرة، ولعمداء الكليات المشاركة بفعاليات البرنامج ، وللدكتور محمود ابوالمجد منسق البرنامج وفريق العمل بالجامعة.

كما قدم رئيس جامعة جنوب الوادى، الشكر والتحية للأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل وأولياء أمورهم الذين حرصوا على مشاركتهم والقائمين على تدريبهم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، متمنياً أن تكون الجامعة أضافت إلى مهاراتهم وشاركت في توجيههم وأن يكونوا خرجوا بأقصى استفادة من فعاليات البرنامج.

وأضاف الدكتور محمود أبوالمجد، منسق برنامج جامعة الطفل بالجامعة بأن جامعة الطفل في المرحلة الثامنة تضمنت تدريب 236 طفل وطفلة في مرحلة التمهيدي تنوعت فيها المجالات العلمية والمعرفية؛ ريادة الأعمال، وعلم المصريات، والطاقة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والفيزياء، والرياضيات، والصحة، والفنون، والمهارات الحركية وتم الأنشطة في 5 كليات من كليات الجامعة هي التربية الرياضية والعلوم والطب والآثار والحاسبات.

جامعة جنوب الوادى جامعة الطفل جنوب الوادى مرحلة الكليات قنا

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