تشكيل بيراميدز في مواجهة الرجاء المطروحي وديا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة الرجاء مطروح الودية، المقامة على استاد الدفاع الجوي في إطار برنامج إعداد الموسم الجديد.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: زياد هيثم.
خط الدفاع: كريم حافظ- محمود مرعي- أسامة جلال- محمد الشيبي.
خط الوسط: أحمد توفيق- مصطفى فتحي- رمضان صبحي- فخري لاكاي- أحمد عاطف قطة.
خط الهجوم: يوسف أوباما.
يذكر أن المباراة الودية ستكون آخر استعدادات الفريق في القاهرة ويعقبها مباشرة السفر إلى تركيا للدخول في معسكر تحضيري حتى 29 يوليو الجاري، ويتخلله 3 مباريات ودية.