بسبب تسريب مياه.. غلق مطلع حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع وجود وجود تسريب مياه بمطلع حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد، وخشية حدوث هبوط أرضى بمسار المطلع.

الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لمطلع محور حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد، لتنفيذ أعمال الإصلاح، وذلك إعتباراً من الساعة 10صباح اليوم الخميس الموافق 17/ الجارى ولحين الإنتهاء من الأعمال.. على أن تستكمل حركة المركبات بمحور الأوتوستراد فالمطالع والمنازل اتجاه محور حسب الله الكفراوى مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.