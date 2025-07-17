خاص| الاتحاد السكندري يحسم صفقة جون إيبوكا

كشف مصدر مسؤول في نادي الاتحاد السكندري أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا بشأن انضمامه لصفوف زعيم الثغر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد انه يتبقى فقط الاتفاق النهائي على تفاصيل الراتب قبل توقيع العقود بصفة رسمية.

وتابع: المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، خاصة في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص الاتحاد.

وتابع:" أحمدسامي المدير الفني للفريق الأول يبدي اهتمامه بالحصول على خدماته لتدعيم خط الهجوم.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة حال إتمام التفاصيل النهائية.