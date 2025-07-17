عشبة غير متوقعة تعالج أمراض عديدة أبرزها السكر والقلق

يعد الكاكاو من أفضل المواد التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية الشائعة التى لا يعرفها كثيرون.

ووفقا لما جاء في موقع cityofhop نكشف لكم أهم فوائد الكاكاو الصحية

مضادات الأكسدة.

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، والتي قد تكون مفيدة في الوقاية من السرطان وعلاجه وتتحد مضادات الأكسدة مع الجذور الحرة، مما يمنع الأكسدة التي تتلف الخلايا والحمض النووي، وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

تثبيط الخلايا السرطانية

البوليفينولات هي مغذيات غنية بمضادات الأكسدة، موجودة في بعض الأطعمة النباتية و تساعد البوليفينولات على التحكم في نمو الخلايا غير الطبيعية، وربما السرطانية، من خلال تثبيط إنتاج الإنزيمات المسببة لنمو الأورام والخباثة.

سكر الدم وضغط الدم

أظهرت دراساتٌ أيضًا أن البوليفينولات الموجودة في الكاكاو تُخفِّض ضغط الدم لدى مرضى السكري المصابين بارتفاع ضغط الدم، وتُخفِّض سكر الدم أثناء الصيام ووفقًا لدراسةٍ أُجريت على بالغين يعانون من زيادة الوزن، ونُشِرَت في المجلة الدولية لأمراض القلب (2011)، فإن "استهلاك الكاكاو الخالي من السكر، ولكن غير المُحلَّى، أدى إلى انخفاضٍ ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنةً بالعلاج الوهمي".

الاكتئاب والقلق

يتفاعل الكاكاو مع النواقل العصبية، بما فيها الإندورفين، التي يُعتقد أنها تمنع مستقبلات الدماغ المسؤولة عن الشعور بالألم والاكتئاب وكما هو الحال مع ممارسة الرياضة بانتظام، أو التأمل، أو حتى الضحك، يُحفز الكاكاو إطلاق الإندورفين.