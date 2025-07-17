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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحقوني بيتي بيولع.. نجوى حمدي تستغيث

نجوى حمدي
نجوى حمدي
يمنى عبد الظاهر


استغاثت المطربة نجوى حمدي، من حدوث حريق في منزلها، ونشرت عبر حسابها على موقع فيس بوك وكتبت: الحقونا بيتي بيولع.

لم تتبين حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية بشأن الحريق أو مدى الأضرار، في انتظار تأكيد من الجهات المختصة أو توضيح من المطربة ذاتها.


أعمال نجوى حمدي الفنية

شاركت نجوى في العديد من العروض الوطنية، كان أبرزها عرض غنا للوطن الذي قدم أمام رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلي منصور في مسرح الجلاء، واحتفالات ميدان التحرير، كما طافت به محافظات مصر من مطروح إلى أسوان، وشاركته في تونس في يناير 2013 بدعوة من السفارة المصرية.



 

المطربة نجوى حمدي حدوث حريق في منزلها عدلي منصور رئيس الجمهورية

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