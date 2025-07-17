الحقوني بيتي بيولع.. نجوى حمدي تستغيث



استغاثت المطربة نجوى حمدي، من حدوث حريق في منزلها، ونشرت عبر حسابها على موقع فيس بوك وكتبت: الحقونا بيتي بيولع.

لم تتبين حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية بشأن الحريق أو مدى الأضرار، في انتظار تأكيد من الجهات المختصة أو توضيح من المطربة ذاتها.



أعمال نجوى حمدي الفنية

شاركت نجوى في العديد من العروض الوطنية، كان أبرزها عرض غنا للوطن الذي قدم أمام رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلي منصور في مسرح الجلاء، واحتفالات ميدان التحرير، كما طافت به محافظات مصر من مطروح إلى أسوان، وشاركته في تونس في يناير 2013 بدعوة من السفارة المصرية.





