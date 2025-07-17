رئيس حزب الوفد: المعارضة جزء من النظام .. ووجودها ضروري

أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه غير راضٍ على أحزاب المعارضة الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن المعارضة جزء من النظام ووجودها ضروري، ورأيها قد يكون مؤثر في بعض الأوقات.

وقال يمامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحزاب المعارضة عليا أن تفتح العديد من الملفات الهامة، مؤكدا أن جميع الشعوب العربية تعشق مصر.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن الدولة وقفت بجانب الشعب السوداني وعملت على حل الأزمة السودانية ، مؤكدا أن الشعب المصري مرتبط بوطنه ويظهر معدنه الأصلي في الأزمات.



وأشار إلى أن هناك أهمية التآلف والتنوع بين الأحزاب والقوى السياسية في مصر، إذ أن هذا التنوع والتعدد أساسيان في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ودعم ركائز أمن واستقرار الوطن، من خلال تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.



