البحيرة: حملات مكثفة على سائقي السرفيس للتأكد من الالتزام بخطوط السير

تحدث اللواء أشرف فوزي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بمحافظة البحيرة عن شكاوي المواطنين من بعض سائقي السرفيس بدمنهور، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز».

وقال المدير التنفيذي لمشروع المواقف، إن هذه المشكلة موجودة بالفعل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هناك حملات مكثفة على سائقي السيرفيس، وخاصة على قيامهم بتجزئة الخطوط ومخالفة خط السير، كما أن الهدف هو القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي، وحتى نتأكد من أن هناك التزام من السائقين بخطوط السير والتجزئة.

وأوضح: « كما أن الحملات تهدف إلى عدم وقوف السائقين في مواقف عشوائية داخل المدن لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك بتعليمات من محافظ البحيرة، والعمل جاري، وهناك تشديد على السائقين، وكانت النتيجة أن تلك المخالفات انخفضت بنسبة كبيرة، ونعدكم أقرب وقت ممكن أن يتم منع تكرار مثل تلك المشكلات».