النيابة تستدعي والد الأطفال الخمسة المتوفين في دير مواس.. والصحة: لا شبهة وبائية

قررت النيابة العامة بمركز ديرمواس بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، استدعاء والد الأطفال الخامسة المتوفيين في قرية دلجا بمركز ديرمواس للاستماع لاقواله في الواقعة، لكشف اسباب وملابسات الواقعة.

وذلك بعدما أكد بيان وزارة الصحة، ان النتائج المعملية التي سحبت اثبتت خلو الصغار الخمسة وأسرتهم، من الالتهاب السحائي وأي مرض معدٍ.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بمتابعة دقيقة لواقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز ديرمواس ، وذلك يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، حيث تلقى قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بلاغاً من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وتم التعامل مع الحادث بكل شفافية وسرعة.

وبعد إجراء تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة، شملت زيارة مستشفيات ووحدات صحية، مراجعة سجلات المرضى، تحليل بيانات الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وزيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة، أكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في معدلات الأمراض المعدية بمحافظة المنيا أو بقرية دلجا، كما لم تُسجل أي إصابات بأمراض معدية بين الأب أو الأم أو الزوجة الثانية أو بنتها أو أيا من الأقارب أو الأسر المحيطة.

كما أكدت الوزارة أن نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي، التي أُجريت بالمعامل المركزية للصحة العامة، أثبتت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، كما أظهرت تحاليل عينات المياه من منزل الحالات مطابقتها للمواصفات، وتتولى جهات التحقيق حاليا التحقيق في الأسباب غير المرضية للوفاة، وتؤكد الوزارة أن الوضع الصحي العام في المنطقة مستقر ولا يوجد أي تهديد بأمراض وبائية أو معدية.

تطمئن وزارة الصحة والسكان، الرأي العام بأن جميع الإجراءات تمت وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، مع احترام اختصاص الجهات القضائية في استكمال التحقيقات، وتجدد الوزارة التزامها بحماية صحة المواطنين ومتابعة أي تطورات بدقة وسرعة.



كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة واصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، فيما تزال شقيقتهم السادسة فرحة تتلقي الرعاية الطبية داخل المستشفي.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من "ريم نصر" 10 سنوات، و"عمر نصر" 7 سنوات، و"محمد نصر"، 11 سنة، ولحق بهم "أحمد نصر" 5 سنوات، ورحمه نصر ، فيما تتلقي فرحة نصر الرعاية الصحية داخل المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.