قرار من النيابة بشأن ربة منزل سمحت لأطفال بالجلوس على سيارتها من الخارج بالتجمع

قررت جهات التحقيق، التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة قيام قائدة سيارة بالسماح لمجموعة من الأطفال بالجلوس على الأجزاء الخارجية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدة سيارة بالسماح لمجموعة من الأطفال بالجلوس على الأجزاء الخارجية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة معرضةً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإحتفال بأولادها وأقاربها.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدتها.