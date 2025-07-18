الإمارات تشغل رحلات جوية منتظمة إلى مدينة العلمين

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة العلمين في مصر، لتضيف المدينة الساحلية إلى قائمة وجهاتها الموسمية لصيف 2025.

وتُقرّب هذه الوجهة الجديدة المسافرين من أحد أكثر المواقع الساحلية سحرًا على البحر الأبيض المتوسط، حيث تُسيّر الاتحاد رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعلمين أيام الخميس والأحد، ما يوفر خيارات مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات الطويلة.

قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يمثل إطلاق وجهة العلمين خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية، التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوجهات الموسمية. ومع استمرار نمو قطاع السفر الترفيهي، تُعد وجهات مثل العلمين خيارًا مثاليًا للمسافرين الباحثين عن تجارب صيفية متميزة. وتؤكد هذه الوجهة الجديدة التزامنا المتواصل بتوفير مزيد من الخيارات والمرونة ضمن شبكتنا العالمية المتنامية".

وسيتم تشغيل هذه الرحلة باستخدام طائرة إيرباص A320 الحديثة، والتي تضم 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعدًا في الدرجة السياحية، ويأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة ضمن خطة الاتحاد الطموحة للتوسع خلال عام 2025، والتي تشمل 27 وجهة جديدة تغطي أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا. وتُعد العلمين سادس وجهة موسمية تُضاف إلى شبكة الاتحاد هذا الصيف، بعد استئناف الرحلات إلى وجهات صيفية شهيرة مثل: نيس، ملقة، ميكونوس، سانتوريني، وأنطاليا.

تقع مدينة العلمين على بُعد مسافة قصيرة من الإسكندرية، وتُعد وجهة واعدة تزداد حضورًا على خارطة السياحة الترفيهية، لتغدو واحدة من أبرز الخيارات للمسافرين من دولة الإمارات، ودول الخليج، ومختلف أنحاء العالم. وتجمع المدينة بين الفخامة، والطبيعة الساحرة، والمنتجعات الراقية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشّاق السفر والاستجمام على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.